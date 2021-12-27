Заперечував COVID-19 і виступав проти карантину: у Бельгії від коронавірусу помер триразовий чемпіон світу з кікбоксингу

Заперечував COVID-19 і виступав проти карантину: у Бельгії від коронавірусу помер триразовий чемпіон світу з кікбоксингу

Спортсмен виписався з лікарні та продовжив лікуватися вдома.

У бельгійському місті Льєжі від коронавірусу помер триразовий чемпіон світу з кікбоксингу Фредерік Сіністра. Йому був 41 рік.

Про це пише видання Dailymail.

Фредерік Сіністра помер від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією. До лікарні його госпіталізували наприкінці листопада. Чоловіка помістили під кисень.

"Триразовий чемпіон світу був госпіталізований наприкінці листопада після того, як тренер змусив його звернутися за медичною допомогою і опублікував фотографії, на яких він лежить у ліжку в палаті інтенсивної терапії з кисневою трубкою в носі", — пише Dailymail.

Кілька тижнів тому спортсмен виписався з лікарні та продовжив лікуватися вдома. Раніше він виступав проти карантинних обмежень та заперечував існування коронавірусу. 15 грудня кікбоксер помер.

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