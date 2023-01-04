Запихала до рота брудні пелюшки та продавала педофілам: у Польщі затримали багатодітну біженку з України 

У Познані, що в Польщі, судять 52-річну Світлану П., якій інкримінують катування п'яти дітей. Її звинуватили в тому, що вона катувала малечу і продавала дітей педофілам.

Про це пише poznan.wyborcza.pl.

Біженка в березні переїхала з України разом зі своїми п'ятьма дітьми до Польщі. За даними слідства, жінка ще в Україні знущалася з дітей, це вона продовжила робити і в Польщі.

Слідство встановило, що українка катувала прийомних дітей. Вона виривала їм волосся, а також била — кулаком, рукою, ременем, товкачем, сковорідкою чи гілкою. Підозрювана також запихала до рота пелюшки, забруднені сечею та калом, змушувала дітей їсти собачі фекалії.

Крім того, жінка не давала дітям їсти: 5-річна дівчинка через це важить лише 12 кілограмів, а 9-річний хлопчик заявляв, що "він не може їсти, поки йому це не дозволить мати, оскільки він боїться".

Польська прокуратура встановила, що горе-мати давала дітям таблетки, гриби та невстановлені речовини. Як наслідок, у них паморочилося в голові, вони засинали, не могли рухати кінцівками та відкривати очі. Також жінка заробляла на дітях, дозволяючи педофілам ґвалтувати їх.

Жінка свою провину визнала лише частково. Вона заявила, що дійсно інколи нібито могла вдарити своїх дітей через стрес. Інших звинувачень вона не визнала. Проте експерт-психолог встановив, що діти не брешуть.

3 січня суд продовжив ув'язнення жінки до 3 місяців. Триває розслідування.

Нагадаємо, в польському Слупську Поморського воєводства знайшли непритомною 13-річну дівчинку з України у стані алкогольної інтоксикації.

Також у польському селі Сечебожиці вибухнув пакет, залишений перед будинком однієї з родин. Як результат, 31-річна жінка зазнала тяжких поранень - права рука польки була ампутована, на лівій - поранення, триває боротьба за збереження її зору.

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