Записано момент вибуху "Титана": дослідники опублікували моторошний звук катастрофи під водою

Батискаф "Титан" затонув 18 червня 2023 року, через 103 хвилини після початку чергового занурення.

Через два роки після трагедії з підводним батискафом "Титан", під час якої загинули п’ятеро людей, Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) оприлюднило аудіозапис моменту вибуху.

Це перший офіційний запис, який був опублікований урядовими органами США, пише Popular Science.

Запис був зроблений 18 червня 2023 року спеціальним пасивним акустичним реєстратором, що знаходився приблизно за 1448 км від місця трагедії. Спершу у кліпі чути майже повну тишу, яка різко змінюється глибоким, потужним гуркотом, частота якого доходить до 400 Гц, згідно з аналізом NOAA.

Фатальне занурення та попередження експертів

Компанія OceanGate, яка розробила "Титан", пропонувала туристам підводні екскурсії до уламків "Титаніка" з 2021 року. Вартість одного місця на батискафі складала 250 000 доларів, а самі занурення проходили на глибину 3,2 км, де знаходяться рештки знаменитого лайнера, визнаного об’єктом підводної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Дослідники записали й виклали в мережу звук катастрофічної аварії підводного апарату

Попри масштабну комерційну кампанію, з самого початку проєкт супроводжувався численними застереженнями з боку міжнародних морських організацій. Фахівці висловлювали сумніви щодо конструкції апарата, його герметичності та можливих технічних несправностей. Протягом двох років експлуатації "Титан" неодноразово стикався з технічними збоями та втрачав зв’язок із надводним судном.

18 червня 2023 року, через 103 хвилини після початку чергового занурення, зв’язок із "Титаном" зник. На борту перебував генеральний директор OceanGate Стоктон Раш та ще четверо осіб. Чотири дні тривали гарячкові міжнародні пошуки, які охопили понад 16 000 квадратних кілометрів Атлантики. 22 червня дистанційно керовані підводні апарати (ROV) виявили уламки батискафа поблизу "Титаніка".

Миттєва катастрофа та масштабні наслідки

Експерти підтвердили, що "Титан" зазнав майже миттєвого вибуху через критичний дефект у корпусі. На глибині 3,2 км тиск навколишнього водного середовища сягає 2455 кг на квадратний дюйм (psi), що виявилося фатальним для батискафа. Вибух стався менш ніж за 20 мілісекунд – настільки швидко, що люди на борту не встигли б навіть усвідомити, що відбувається.

Під час масштабних рятувальних робіт у жовтні 2023 року Берегова охорона США змогла вилучити додаткові уламки апарата, а також передбачувані людські рештки загиблих. У вересні 2024 року під час офіційних слухань Морської ради з розслідувань було підтверджено, що уламки "Титана" розкидало на площі близько 30 000 квадратних метрів.

Загалом експерти зібрали сотні уламків, однак деякі великі частини корпусу виявилися надто важкими, щоб їх можна було підняти на поверхню. Попри всі дослідження, трагедія "Титана" залишається однією з найбільш обговорюваних аварій в історії підводного туризму.