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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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"Заплатив 4000 євро": біженка з України шокувала штрафами за дерева у Німеччині

Порушення правил чи незнання місцевих законів у Німеччині може коштувати українським біженцям тисячі євро.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Дерева / фото ілюстративне

Дерева / фото ілюстративне / © Associated Press

Українці, які виїхали до Німеччини, часто зіштовхуються з незвичними місцевими законами та великими штрафами.

Про один із таких випадків, що коштував нашому співвітчизнику кругленьку суму, розповіла біженка Людмила Русіна.

За її словами, у цій країні діють дуже високі штрафи навіть за шкоду, завдану навколишньому середовищу під час дорожньо-транспортних пригод.

«Штраф за збите дерево у Німеччині — чотири тисячі євро. І саме стільки заплатив українець, який ненавмисно пошкодив його внаслідок ДТП», — поділилася Людмила.

Українка пояснила, що більшість міських дерев у Німеччині перебувають на суворому обліку і мають власні інвентарні номери, які можна побачити на спеціальних табличках. Якщо насадження пошкоджено, винуватець пригоди зобов’язаний покрити не лише штраф за порушення ПДР, а й компенсацію за аварійні роботи, утилізацію та висадку нового зеленого насадження. Залежно від віку та цінності дерева, сума компенсації може сягати десятків тисяч євро.

Втім, таких величезних незапланованих витрат можна було б уникнути за наявності правильної страховки.

«У Німеччині без таких полісів не можна навіть з дому виходити, і саме тому більшість заощадливих німців на них не економлять. Бо вони рятують їх від дуже великих непередбачених витрат. Тому анекдоти про те, що німці страхують все — не такі вже й анекдоти, а продуманий підхід до життя», — зауважила біженка.

Українці за кордоном — останні новини

Станом на кінець квітня 2026 року за межами України перебувало 5,762 млн українських біженців, з яких 5,213 млн — у Європі, а найбільше їх прийняли Німеччина та Польща. У Міністерстві економіки зазначають, що міграція поступово стабілізується, однак кількість вимушених переселенців через війну все ще залишається значною.

Також ТСН.ua розповідав, про які нововведення варто знати українським біженцям у Європі.

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