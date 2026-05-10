Заплямованого кров'ю Путіна "повісили" поблизу кордону РФ з Естонією: фото, відео

Плакат з Путіним в Естонії / © Нарвський музей у Facebook

Реклама

У прикордонному з Росією естонському місті Нарві в суботу, 9 травня, з’явився плакат, на якому зображено президента держави-агресорки Володимира Путіна, заплямованого кров’ю.

Про це повідомляє естонських суспільний мовник EER.

Величезне зображення, на якому написано «Putin war criminal» («Путін — воєнний злочинець») розмістили на стіні Нарвського музею, яка повернута в бік російського міста Івангород, розташованого через річку від Нарви.

Реклама

Поруч розмістили стяги України та Європейського Союзу.

«Плакат вивішений на прапоровій вежі Нарвського замку як нагадування про війну, яка зараз відбувається в Україні, і військові злочини Росії проти українського народу та людяності», — йдеться у дописі Нарвського музею у Facebook.

Директор Нарвського музею Марія Сморжевських-Смирнова прокоментувала появу плаката так: «Вільний світ називає речі своїми іменами. Пам’ять про перемогу не дає права на нові злочини!».

Як повідомляє видання Postimees, після початку повномасштабної війни РФ проти України такі плакати традиційно з’являються на стіні Нарвського замку.

Реклама

Їх вивішують саме 9 травня, коли відзначається День Європи, а в сусідньому Івангороді відбуваються концерти до так званого «дня перемоги», які російська влада навмисно проводить під відкритим проводить для своїх співгромадян, які живуть у Нарві.

Вперше плакат «Путін — військовий злочинець» був вивішений на стіні замку в Нарві 9 травня 2023 року. Тоді він провисів там близько тижня.

У наступні два роки плакати, що нагадують про російську військову агресію проти України, вивішувалися на один день.

У 2025 році Нарвський музей розмістив 9 травня великий плакат, що ставить знак рівності між президентом РФ Володимиром Путіним і лідером нацистської Німеччини Адольфом Гітлером.

Реклама

Цього року плакат також провисить одну добу.

Нагадаємо, раніше в Естонії заявили про слабкість режиму Путіна. Зокрема, про це свідчить скорочення параду в Москві 9 травня.

Новини партнерів