Запобігти можливому нападу РФ на Україну: США співпрацюють із країнами за межами ЄС

Мета зустрічей полягає в тому, щоб переконати інші країни, що дії Росії можуть створити небезпечний прецедент.

Адміністрація президента США Джо Байдена співпрацює не лише з країнами ЄС, а й з державами Близького Сходу, Азії та Латинської Америки, аби стримати російську агресію проти України.

Про це повідомляє Politico із посиланням на анонімне джерело серед високопосадовців Державного департаменту США.

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Як повідомляє інформатор виданню, відповідні перемовини ведуться також із Кувейтом, Саудівською Аравією, ОАЕ, Бразилією, Індією, Японією та Південною Кореєю.