Запобігти можливому нападу РФ на Україну: США співпрацюють із країнами за межами ЄС

Мета зустрічей полягає в тому, щоб переконати інші країни, що дії Росії можуть створити небезпечний прецедент.
Адміністрація президента США Джо Байдена співпрацює не лише з країнами ЄС, а й з державами Близького Сходу, Азії та Латинської Америки, аби стримати російську агресію проти України.
Про це повідомляє Politico із посиланням на анонімне джерело серед високопосадовців Державного департаменту США.
Як повідомляє інформатор виданню, відповідні перемовини ведуться також із Кувейтом, Саудівською Аравією, ОАЕ, Бразилією, Індією, Японією та Південною Кореєю.
Зазначається, що мета зустрічей полягає в тому, щоб переконати інші країни, що дії Росії можуть створити небезпечний прецедент, підриваючи глобальні норми щодо державного суверенітету України. "Це стратегія "всюди", тому що подальше вторгнення Росії до Україну матиме наслідки для всією світової спільноти", – сказав високопоставлений чиновник Держдепартаменту.
За даними журналістів, перемовини з ОАЕ та Кувейтом, які є великими виробниками енергоносіїв, є сигналом про те, що США мають план на випадок, якщо РФ перекриє газопостачання до Європи.
Зазначимо, Росія продовжує стягувати війська до українського кордону. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що поблизу кордонів України перебувають близько 109 тисяч російських військових і ще близько 10-11 тисяч додаткових військовослужбовців.
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