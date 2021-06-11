Запрацюють дискотеки, а у ресторанах буде більше людей: Польща суттєво послаблює карантин

Польща починає знімати карантинні обмеження.

У сусідній Польщі від наступного тижня починається наступний етап послаблення карантину. Пом’якшують обмеження від 13 до 26 червня. Буде збільшено кількість людей, які можуть одночасно бути в культових спорудах та у готелях і ресторанах.

Про це заявив прем'єр країни Матеуш Моравецький на брифінгу 10 червня.

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Так, у найближчі дні у Варшаві відкриють національний стадіон, щоб там могла діяти зона вболівальників під час Чемпіонату Європи з футболу. Утім, лише від 26 червня на масових заходах та концертах в спортивних залах може бути зайнято 50% місць.

Крім того, планується від 13 червня дозволити культовим спорудам приймати до 50% відвідувачів від загальної кількості, а від 26 червня - готелі та ресторани зможуть приймати відвідувачів на 75% своїх можливостей. Також тоді ж відновлять роботу нічні клуби і дискотеки, але встановлено ліміт - 150 осіб.

"Більшість нових правил діятиме від 26 червня. Ми пом’якшуємо обмеження на час відпусток і поставимо їх у залежність від кількості захворювань", - заявив Моравецький.

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Від 13 червня в Польщі відновлять роботу гастрономічні зони в кінотеатрах, театрах, концертних залах і інших установах культури. Від 26 червня на ярмарках і конференціях діятиме правило: 1 людина на 10 квадратних метрів приміщення. Те саме стосуватиметься бібліотек, виставок, спортзалів.

Як повідомлялося, українських заробітчан, які їдуть до Польщі, вакцинують від коронавірусу на кордоні від 8 червня 2021 року.

Нагадаємо, у Польщі у середені травня вперше за пів року кафе, бари та ресторани відкрили свої літні майданчики. Від жовтня заклади харчування могли подавати їжу лише на виніс.

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