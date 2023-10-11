Запропонувала Coca-Cola: ізраїльтянка відволікала бойовиків ХАМАС розмовами та їжею 20 годин

Жінка протягом 20 годин годувала бойовиків, приносила їм каву та тістечка і навіть обробила одному рану на руці, доки не прийшли ізраїльські військові.

Жінці з Ізраїлю Рахель Едрі, яку утримували в заручниках ісламські бойовики ХАМАС, вдалося вижити через те, що вона задобрила терористів їжею та напоями.

Про це пишуть Haaretz та BILD.

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У суботу, 7 жовтня, близько 30 бойовиків увірвалися до міста Офакім за 30 км від сектора Газа та вбили понад 50 людей. П'ятеро бойовиків засіли в одноповерховому будинку на півночі міста, де мешкали пенсіонери Рахіль Едрі та її чоловік Давид.

"Вони направили на мене пістолет і тримали над моєю головою гранату", — сказала Едрі.

Жінка намагалася відвернути увагу бойовиків від того, що її діти працюють у поліції, тож сказала, що їй потрібно зробити ін'єкцію інсуліну. Рахіль родом з Марокко і розмовляє арабською, тому змогла домовитися з нападниками.

"Я запропонувала їм напої: Coca-Cola, воду", — зазначила вона.

Пенсіонерка протягом 20 годин годувала бойовиків, приносила їм каву та тістечка та навіть обробила одному рану на руці.

Жінка розповіла, що жартувала з нападниками, щоб виграти час: "Я сказала: "Я навчу вас івриту, а ви навчите мене арабському". Я розуміла, що це питання життя та смерті".

Майже через добу до її будинку увійшли ізраїльські спецпризначенці. В операції зі звільнення заручників брав участь 37-річний син Рахіль на ім'я Евьятар.

Під час переговорів між загарбниками та поліцейськими пенсіонерка вдала, що тримається за голову. П'ятьма розчепіреними пальцями вона подала знак спецпризначенцям, що всього в будинку п'ять бойовиків. Військові проникли в будинок через дах та застрелили всіх бойовиків.

В Ізраїлі навіть порівнюють Рахіль із легендарною Іаїль із Книги Суддів. Та напоїла ворожого царя молоком, а коли той заснув, встромила йому кілок у голову.

Нагадаємо, що в ізраїльському кібуці Беері вбили кожного десятого мешканця.

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