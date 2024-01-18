Запрошення України до НАТО: помічник генсека Альянсу спрогнозував рішення на саміті у Вашингтоні

Україна стане членом Альянсу, однак про запрошення говорити ще рано.

Помічник генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки Борис Руге скептично ставиться до ймовірності запрошення України до Альянсу на саміті у Вашингтоні, який відбудеться в липні 2024 року.

Про це він сказав в інтерв'ю литовському радіо LRT.

Борис Руге нагадав, що минулого року у Вільнюсі було ухвалене історичне рішення НАТО, яке роз’яснює, що Україна стане членом Альянсу, однак про запрошення говорити ще рано.

“Є багато речей, які потрібно зробити на шляху до членства в НАТО. Це включає реформи в секторі безпеки, політичні реформи в Україні. Ми побачимо, чи зможуть союзники у Вашингтоні, сподіваюся, 32 союзники, включаючи Швецію, домовитися про це”, - зазначив він.

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Помічник генсека НАТО зауважив, що немає сумнівів, що Україна рухається до членства в НАТО, але ще зарано говорити про те, чи буде ще один крок. Однією з причин він назвав те, що в багатьох країнах Альянсу, зокрема у США, у 2024 році відбуватимуться вибори, які провокуватимуть політичні дебати, зокрема, і з цього приводу.

“Наступним кроком буде запрошення, і неясно, чи побачимо ми таке запрошення у Вашингтоні... Але я думаю, що ми знайдемо способи підкреслити той факт, що Україна наближається до НАТО”, - резюмував Борис Руге.

Нагадаємо, заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане повідомив, що на наступному саміті лідерів країн НАТО, який відбудеться у Вашингтоні у липні 2024 року, Україна буде одним із пріоритетів.

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