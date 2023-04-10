Запросив до себе додому: у Росії військовий під час відпустки зґвалтував восьмикласницю

У Росії 23-річний військовий із Самари повернувся додому у відпустку та зґвалтував восьмикласницю.

Про це повідомляє телеграм-канал ASTRA.

За інформацією пабліка, було затримано 23-річного контрактника з в/ч 11386 (Самара) Кирила К. Відносно чоловіка порушено кримінальну справу за п. а ч. 3 ст. 131 КК РФ (Зґвалтування).

За версією слідства, окупант, перебуваючи у відпустці, зґвалтував ученицю восьмого класу, запросивши її до себе додому в одне із сіл Кінель-Черкаського району.

Нагадаємо, за інформацією Генерального штабу ЗСУ, станом на 10 квітня 2023 року загальні бойові втрати армії Росії становлять 178 820 осіб. За минулу добу українські військові знищили ще 670 окупантів.

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