"Запровадили санкції і вбивали людей": Лукашенко пояснив, чому він не підтримав Україну у війні з РФ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна поводилася вороже щодо Мінська, а тому його влада підтримує Росію у війні.

Про це він розповів у інтерв’ю BBC, передає білоруське агентство Belta.

З його слів, "Україна запровадила санкції проти Білорусі "раніше за англосаксів, а також нібито заборонила польоти білоруських цивільних літаків через територію України".

Лукашенко також звинуватив Україну в тому, що вона нібито захопила рухомі склади з мінеральними добривами, а також начебто арештувала 75 великовантажів разом із людьми.

"Мені довелося здійснювати спецоперацію, щоб звільнити хлопців, яких вони заарештували. А п'ятьох людей вони вбили й розчленували, щоб ми не зрозуміли, як вони загинули. І ви хочете сказати, що я в обіймах із Зеленським у цей час мав бути? Росія — наш союзник. Я підтримував і буду підтримувати Росію стільки, скільки їй потрібно. Точно так, як ви заявляєте, що будете підтримувати Україну", — заявив він.

Раніше Лукашенко заявив, що Білорусь не має наміру воювати, але повинна готуватися до можливого конфлікту через ті події, які наразі відбуваються.

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