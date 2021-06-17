Запуск астронавтів у Китаї і вирок канібалу в Іспанії. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Китай запустив на свою нову космічну станцію "Тяньхе" перший екіпаж з трьох астронавтів. Читати далі –>
- Іспанця Альберто Санчеса Гомеса засудили до 15 років і 5 місяців ув'язнення за вбивство і поїдання власної матері, з якою він мешкав в одній квартирі в Мадриді. Читати далі –>
- У М'янмі військова хунта спалила село Кінмен в окрузі Магуе, в якому проживає близько тисячі людей. Читати далі –>
- В американському штаті Меріленд невідомі відкрили вогонь у бік перехожих в одному з кварталів міста Балтімор. Одна людина загинула, а ще п'ятеро перебувають у критичному стані. Читати далі –>
- Вперше виявлений в Індії штам COVID-19 "Delta" поширюється вже у 80 країнах і продовжує мутувати, заявила ВООЗ. Читати далі –>