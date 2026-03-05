- Дата публікації
Запуск балістичної ракети у бік Туреччини: Іран зробив заяву
Іран відреагував на інформацію про запуск ракети у напрямку Туреччини.
Напередодні, 4 березня, стало відомо про знищену ракету, яку Іран запустив у сторону Туреччини. Втім, Тегеран це заперечує.
Про це з посиланням на Генштаб збройних сил Ірану повідомили державні ЗМІ, пише CNN.
«Збройні сили Ісламської Республіки Іран поважають суверенітет сусідньої та дружньої країни, Туреччини, і заперечують будь-які запуски ракет у напрямку території цієї країни», — йдеться у повідомленні.
Запуск ракети в напрямку Туреччини
Вдень 4 березня турецьке Міноборони заявило, що сили оборони НАТО у Східному Середземномор’ї збили балістичну ракету, яку було запущено з Ірану. Ціль пролетіла над повітряним простором Іраку і Сирії та прямувала в бік Туреччини.
Анкара заявила, що проведе переговори з НАТО та іншими своїми союзниками після інциденту. В Альянсі наголосили, що засуджують «напад» Ірану на країну-члена, якою є Туреччина.
Водночас міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Америці відомо про ситуацію. Втім, з його слів, удар Ірану в бік Туреччини не стане приводом для застосування п’ятої статті Вашингтонського договору про колективну оборону НАТО.