Запуск "Північного потоку-2" може затягнутися до травня 2022 року - Bloomberg

Запуск може затягнутися через розгляд рішення німецького регулятора Європейською комісією.

Запуск російського газопроводу "Північний потік – 2" може затягнутися на кілька місяців, а саме до 8 травня 2022 року через розгляд рішення німецького регулятора Європейською комісією.

Про це 3 листопада повідомило агентство Bloomberg.

За інформацією видання, проєкт газопроводу уже завершений та очікує сертифікації від влади Німеччини та ЄС. Німецький регулятор має випустити проєкт рішення про сертифікацію до 8 січня. Потім цей проєкт нададуть на розгляд до Єврокомісії. Фахівці мають перевірити, чи відповідає газопровід ринковим правилам ЄС.

"Однак трубопровід може бути схвалений лише в травні, якщо регулюючі органи використовуватимуть весь час, який їм дозволено. Ще невідомо, чи захочуть бюрократи прискорити процес, якщо енергетичні проблеми в Європі посиляться", - зазначає агентство.

Нагадаємо:

Перша нитка російського газопроводу "Північний потік-2" повністю заповнена технічним газом.

Раніше у Держдепі США вважають, що російський газопровід "Північний потік-2" не запрацює до березня 2022 року.

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