Запуск ракети з КНДР і вбивство школярки в Росії. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- У Тернополі від ускладнень COVID-19 померла заслужена актриса України, лауреатка премії імені Марії Заньковецької Марія Гонта. Артистці було 84 роки. Читати далі –>
- Корейська Народно-Демократична Республіка випустила щонайменше один нерозпізнаний снаряд у бік Японського моря. За даними японського уряду, йдеться про балістичну ракету. Читати далі –>
- Колишній президент США Дональд Трамп подав до суду на комітет Конгресу з розслідування штурму Капітолія від 6 січня з вимогою заборонити оприлюднення пов'язаних з атакою документів. Читати далі –>
- У Росії в одній з квартир у Волоґді знайшли мертвою дев'ятирічну дівчинку, яка в суботу пішла з дому і не повернулася. На тілі виявили ознаки насильницької смерті. У злочині підозрюють 40-річну місцеву жительку, її затримали. Читати далі –>
- Американський репер та продюсер Каньє Вест офіційно змінив своє ім'я на Є (Ye), отримавши відповідний дозвіл від Верховного суду Лос-Анджелеса, штат Каліфорнія. Читати далі –>