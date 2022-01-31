Запускав дрон над резиденцією короля: у Швеції затримали росіянина

Запускав дрон над резиденцією короля: у Швеції затримали росіянина

Поліція передала інормацію про затриманого 40-річного чоловіка Службі державної безпеки.

У Стокгольмі шведська поліція затримала 40-річного громадянина Росії, який запускав дрон над резиденцією королівської родини - палацово-парковим комплексом Дроттнінгхольм.

Про це повідомляє в понеділок, 31 січня, шведське видання Aftonbladet.

Як повідомили журналістам у поліції, затриманого росіянина підозрюють у порушенні закону, оскільки королівська резиденція є об’єктом, який перебуває під посиленою охороною. Зокрема, над цією територією заборонені польоти дронів.

Розслідування інциденту проводить поліція Стокгольма, однак інформацію про затриманого передали також Службі державної безпеки (Säpo).

Нагадаємо, раніше у Швеції виявили нетипову активність Росії в Балтійському морі, тому вирішили посилити військову готовність своє армії.

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