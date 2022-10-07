Запуски ракет КНДР: CША перемістили до берегів Кореї авіаносну ударну групу

Атомний авіаносець ВМС США Ronald Reagan вирушив до Японського моря після того, як КНДР запустила ракету середньої дальності над територією Японії. Там відбудуться військові навчання.

Про це сьогодні, 7 жовтня, повідомляє агентство АР.

"Атомний американський авіаносець USS Ronald Reagan починає новий раунд військово-морських навчань з південнокорейськими військовими кораблями. Дводенні тренування стартували за день після того, як Північна Корея випустила дві балістичні ракети в бік моря та пролетіли 12 бойових літаків поблизу кордону", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 4 жовтня Північна Корея запустила балістичну ракету середньої дальності, яка пролетіла над територією Японії і впала в Тихому океані. За майже два тижні це вже шостий запуск.

Через це у Японії оголосили повітряну тривогу та тимчасово зупинили рух поїздів на півночі країни. Уряд попередив громадян, щоб вони сховалися в укриттях.

9 вересня парламент КНДР ухвалив закон про ядерну зброю, що дозволяє застосовувати її превентивно для оборони в разі зовнішньої загрози нападу. Лідер КНДР Кім Чен Ин назвав ухвалення закону кроком до закріплення ядерного статусу країни та дав зрозуміти, що така зброя не буде предметом торгів. Західні ЗМІ зазначають, що ухваленням закону Північна Корея офіційно оголосила себе ядерною державою.

За даними ООН, Північна Корея готується провести перше від 2017 року випробування ядерної зброї. У доповіді на початку серпня організація заявила, що останніми місяцями на випробувальному полігоні на півночі країни фіксують будівельні роботи.

КНДР запустила четверту ракету в бік Японського моря | Новини світу

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