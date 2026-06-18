«Запитайте Путіна»: Сибіга після атаки по Москві звернувся до росіян із жорсткою заявою

Атака на Моску 18 червня / © Осторожно, новости Telegram-канал

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував масовану атаку по Москві 18 червня. Дипломат відповів на популярне ранкове запитання росіян «Що відбувається?», закликавши їх звернутися до диктатора РФ Путіна із поясненнями.

Про це очільник МЗС написав у соцмережі X.

Дипломат закликав російський народ запитати у свого президента, коли він планує завершити війну в Україні. Лише тоді вони знову будуть спокійно прокидатися вранці.

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«Одне з найпопулярніших питань, які задавали москвичі цього ранку, — „Що відбувається?“ Я можу відповісти. Ваша країна розпочала війну агресії проти нашої. Протягом років вона вбиває наших людей. Тепер, коли ви знаєте, що відбувається, запитайте Путіна, коли він планує її завершити», — написав Сибіга.

Атака на Москву — останні новини

Вранці 18 червня Москва здригнулася від вибухів. Після «прильотів» виникли пожежі. Столицю РФ охопила паніка. Москвські аеропорти Внуково, Шереметьєво і Домодедово і Жуковський зупинили роботу, також обмежено рух транспорту. Під прицілом були НПЗ, нафтобаза та інші об’єкти військово-промислової інфраструктури ворога. Україна підтвердила атаку на Москву.

Російська влада заявляє, що нібито їхнє ППО збило близько 200 дронів, однак чомусь у Мережі видно безліч фото та відео масштабних пожеж. Під ударом знову опинився нафтопереробний завод — один із ключових об’єктів інфраструктури РФ. Цього разу, за повідомленнями ресурсу «Агентство», атака була однією з найбільших і найінтенсивніших.

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