Заради повної рівності між статями: в одній з країн ЄС задумалися про призов жінок до армії

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що в її країні хочуть збільшити кількість молодих людей, які проходять військову службу, поширивши призов на жінок.

Про це повідомляє Associated Press.

В країні також планують збільшити тривалість служби із 4 до 11 місяців як для чоловіків, так і для жінок, сказала вона. Так, призовники спочатку проходитимуть п’ять місяців базової підготовки, а потім ще шість місяців - оперативну службу разом із додатковою підготовкою.

"Ми не переозброюємося, тому що хочемо війни. Ми переозброюємося, бо хочемо цього уникнути", – заявила Фредеріксен на пресконференції.

Вона додала, що данський уряд хоче досягти "повної рівності між статями".

Згідно з офіційними даними, у Данії наразі є до 9 тисяч професійних військовослужбовців на додачу до 4700 призовників, які проходять базову підготовку. Уряд скандинавської країни хоче збільшити кількість призовників на 300 осіб і досягти 5000.

У минулому році у Данії було 4717 призовників. Жінки, які проходили військову службу, становили 25,1% від загальної кількості призовників, свідчать офіційні дані.

За словами очільника Міноборони Данії Троельса Люнда Поульсена, плани уряду щодо змін у військовій службі будуть внесені до законодавства 2025 року та набудуть чинності 2026-го.

Раніше прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен і український президент підписали угоду про співробітництво у галузі безпеки між Україною та Данією.

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