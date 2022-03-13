Заради “психічного здоров’я”: у Росії остаточно заблоковано Instagram

Російський блогерів закликають переходити у конкурентноспроможні "ВКонтакте" та "Однокласники".

Опівночі у понеділок, 14 березня (за московським часом) у Російській Федерації закрили доступ користувачів до соціальної мережі Instagram.

Про це повідомляють російські інформагентства з посиланням на офіційну розсилку повідомлень Роскомнагляду через портал держпослуг.

Згідно із заявою Роскомнагляду, доступ до соціальної мережі обмежений у зв'язку з поширенням у ній закликів до здійснення насильницьких дій щодо росіян, зокрема військовослужбовців.

Як відомо, компанія Meta Platforms тимчасово дозволила користувачам Facebook та Instagram в деяких країнах публікувати дописи, які містять заклики до насильства проти російських солдатів у контексті їхнього вторгнення в Україну, а також із закликом до смерті президента Росії Володимира Путіна або самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

У повідомленні представники Роскомнагляду зазначили, що однією із цілей блокування є забезпечення психологічного здоров'я громадян.

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Про блокування Instagram росіян поінформували, зокрема, через розсилку порталу держпослуг. У ній Роскомнагляд нагадав, що Росія має свої конкурентоспроможні інтернет-платформи, зокрема соцмережі "ВКонтакте" та "Однокласники".

"Сподіваємося, що ваш перехід у ці інтернет-середовища відбудеться швидко, а в перспективі ви відкриєте для себе нові можливості комунікації та ведення бізнесу", - йшлося у повідомленнях, які отримували росіяни.

Тим часом самі інста-блогери з Росії активно записують сльозливі відео, на яких розповідають, що просто не уявляють свого життя без соцмережі.

Керівник Instagram Адам Моссері назвав рішення про блокування соцмережі в Росії “неправильним”.

"Це рішення відріже 80 мільйонів у Росії один від одного та від решти світу, оскільки близько 80% людей у Росії підписалися на обліковий запис Instagram за межами своєї країни”, - написав він.

Нагадаємо, у Росії вирішили офіційно заблокувати соціальну мережу Facebook.

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