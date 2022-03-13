Заради “психічного здоров’я”: у Росії остаточно заблоковано Instagram

Російський блогерів закликають переходити у конкурентноспроможні "ВКонтакте" та "Однокласники".
Опівночі у понеділок, 14 березня (за московським часом) у Російській Федерації закрили доступ користувачів до соціальної мережі Instagram.
Про це повідомляють російські інформагентства з посиланням на офіційну розсилку повідомлень Роскомнагляду через портал держпослуг.
Згідно із заявою Роскомнагляду, доступ до соціальної мережі обмежений у зв'язку з поширенням у ній закликів до здійснення насильницьких дій щодо росіян, зокрема військовослужбовців.
Як відомо, компанія Meta Platforms тимчасово дозволила користувачам Facebook та Instagram в деяких країнах публікувати дописи, які містять заклики до насильства проти російських солдатів у контексті їхнього вторгнення в Україну, а також із закликом до смерті президента Росії Володимира Путіна або самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
У повідомленні представники Роскомнагляду зазначили, що однією із цілей блокування є забезпечення психологічного здоров'я громадян.
Про блокування Instagram росіян поінформували, зокрема, через розсилку порталу держпослуг. У ній Роскомнагляд нагадав, що Росія має свої конкурентоспроможні інтернет-платформи, зокрема соцмережі "ВКонтакте" та "Однокласники".
"Сподіваємося, що ваш перехід у ці інтернет-середовища відбудеться швидко, а в перспективі ви відкриєте для себе нові можливості комунікації та ведення бізнесу", - йшлося у повідомленнях, які отримували росіяни.
Тим часом самі інста-блогери з Росії активно записують сльозливі відео, на яких розповідають, що просто не уявляють свого життя без соцмережі.
Керівник Instagram Адам Моссері назвав рішення про блокування соцмережі в Росії “неправильним”.
"Це рішення відріже 80 мільйонів у Росії один від одного та від решти світу, оскільки близько 80% людей у Росії підписалися на обліковий запис Instagram за межами своєї країни”, - написав він.
Нагадаємо, у Росії вирішили офіційно заблокувати соціальну мережу Facebook.
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