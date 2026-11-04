«Заради загального блага»: Трамп пояснив, чому розпочав війну проти Ірану

Чому Трамп розпочав війну проти Ірану / © Associated Press

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Президент Америки Дональд Трамп переконаний у правильності обраного курсу щодо Ірану та вважає свої рішення кроком заради «загального блага». Попри закиди щодо впливу війни з Іраном на світові ціни на нафту, очільник США переконаний у довгостроковому позитивному ефекті дій США для всієї планети.

Про це повідомляє Clash Report.

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США розпочали війну проти Ірану заради «загального блага»

«Багато хто каже, що ціна на нафту — через Іран. Але я повністю переконаний, що моє рішення щодо Ірану, заради довгострокового блага нашої країни і навіть світу, було абсолютно правильним, і воно продовжує бути таким», — сказав Трамп.

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Оцінюючи ймовірність подальшого загострення чи зміни інтенсивності дій проти Тегерана, Трамп наголосив, що Вашингтон орієнтуватиметься перш за все на власні національні інтереси.

«Ми розглянемо ситуацію, і якщо побачимо можливість зробити те чи інше, ми зробимо те, що буде найкращим для цієї країни», — відповів Трамп на запитання журналістки.

Водночас на запитання щодо можливості застосування ядерного арсеналу проти іранської сторони він дав чітко зрозуміти, що в цьому немає жодної потреби.

«Мені це не потрібно. Ми їх уже вибили — на 90%. Тож мені це не потрібно».

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Демократи виграють вибори у США

Нагадаємо, проміжні вибори у США завершилися масштабною поразкою Республіканської партії: Демократична партія вперше за останні 20 років здобула контроль одразу над обома палатами Конгресу.

Видання Stern та Mother Jones назвали результати «синім цунамі», відзначивши успіхи демократів навіть у традиційно республіканських штатах, таких як Техас, Південна Кароліна, Джорджія, Айова та Канзас. Головними чинниками поразки називають зростання вартості життя, затяжну війну проти Ірану, імміграційну політику, торговельні мита та зближення Трампа з Володимиром Путіним.

Втрата більшості суттєво обмежить можливості американського президента протягом останніх двох років його каденції. Із січня новообраний Конгрес отримає право блокувати законодавчі ініціативи та кадрові призначення, вимагати урядові документи, викликати посадовців для свідчень та ініціювати розслідування, які можуть потенційно призвести до імпічменту.

Хоча Трамп зберігає виконавчі повноваження та право вето, поразка вже посилила внутрішні суперечності в Республіканській партії. Однопартійці починають відкритіше критикувати політику Білого дому, а самі результати голосування прискорюють боротьбу всередині партії за майбутнє після каденції Трампа, оскільки він не має права балотуватися на виборах 2028 року.

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