"Зараз ми у жовтні 1939-го": Черник про те, якою буде Третя світова війна

На думку експерта, Третя світова буде боротьбою між демократіями та тираніями.

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що базування переданих Україні винищувачів F-16 на території країн НАТО означатиме початок Третьої світової війни.

Проте, на думку військового експерта, полковника запасу ЗСУ Петра Черника, Третя світова вже й так розпочинається. Про це передає "24 канал".

"Третя світова почалася, хочемо ми цього чи не хочемо. Ялтинська система міжнародних відносин зруйнована в нуль. То хіба п'ята система намалюється по-іншому, окрім великого світового протиборства?" – сказав він.

Черник вважає, що усе залежить від того, де відбуватиметься основний театр бойових дій. Водночас, експерт сподівається, що Третьої світової можна уникнути. Для цього потрібні правильні кроки світових лідерів, проте поки таких кроків не видно.

"Моя особиста позиція, що ми зараз десь у жовтні 1939 року. Якби тоді британці, французи і особливо американці дійсно проявили справжню політичну волю, Гітлера можна було ще задушити. У 1938, 1936, 1923, коли нацисти дали зрозуміти, що вони будуть виходити на арену. Не зробили. Чи зроблять зараз? Сумніваюся", – каже експерт.

Він уточнив, що Третя світова буде саме силовою боротьбою між демократіями та тираніями. Переможуть ті, хто підготується найкраще.

Раніше український журналіст і політичний аналітик Віталій Портников висловив думку, що у разі обрання Дональда Трампа президентом Сполучених Штатів може початися Третя світова війна.

Також у виданні Sky News проаналізували, наскільки вірогідним є початок Третьої світової війни. А у статті The Telegraph йшлося про те, що Третя світова війна вже почалася, але на Заході відмовляються у це вірити. На думку аналітиків видання, Китай, Іран і КНДР уже готові до бою.

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