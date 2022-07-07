"Зараз нам потрібні спокій і єдність": очільниця МЗС Британії - про відставку Джонсона

Британська дипломатка наголосила, що за час керівництва Бориса Джонсона Британія досягла багато позитивних результатів.

Про це вона написала у Twitter.

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"Прем'єр-міністр прийняв правильне рішення. Уряд під керівництвом Бориса мав багато досягнень – здійснив Brexit, вакцини та підтримав Україну. Зараз нам потрібні спокій і єдність і продовжувати керувати, поки не знайдеться новий лідер", - йдеться у дописі Трасс.

Нагадаємо, 7 липня прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що ухвалив рішення піти у відставку з посади очільника уряду та лідера Консервативної партії. Він буде виконувати обов'язки, поки не призначать нового лідера партії. Джонсон запевнив, що після його відставки підтримка України з боку Британії не зменшиться.

Цьому передувала урядова кризи, яка на тлі скандалу з Крісом Пінчером, "головним батогом Консервативної партії", який відповідає за присутність у парламенті та голосування депутатів-консерваторів. Урядовці масово йдуть у відставку. Щонайменше 30 урядовців написали заяви про відставку.

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