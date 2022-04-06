"Фінобмеження мають бути сумірні тяжкості військових злочинів": Зеленський заявив про підготовку нового пакету санкцій проти РФ

За словами Зеленського, зараз принциповий момент, передусім, для західних лідерів.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку Заходом нового пакету потужних санкцій проти Росії за звірства проти мирних українців.

Про це повідомив український президент у нічному відеозверненні 6 квітня.

"Зараз принциповий момент, передусім, для західних лідерів. Після того, що люди побачили в Бучі, санкції проти Росії мають бути сумірні тяжкості військових злочинів. Якщо після цього російські банки ще зможуть функціонувати - як завжди, якщо транзит товарів у Росію буде продовжуватися - як завжди, якщо країни ЄС платитимуть Росії за енергоносії - як завжди, то політична доля деяких політичних лідерів буде розвиватися вже не як завжди", - сказав Зеленський.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 41-го дня війни

Нагадаємо, ЄС у вівторок, 5 квітня, оголосив про п'ятий пакет санкцій проти РФ. Він складається з шести частин, серед яких, зокрема, йдеться про заборону на імпорт вугілля з Росії та заборону транзакцій із чотирма російськими банками.

Читайте також: