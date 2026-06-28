"Зараз в Алабузі великий шухер": партизани влаштували диверсію на заводі дронів у РФ

Партизани влаштували диверсію на заводі «Алабуга»

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Партизанський рух «Чорна іскра» здійснив масштабну диверсію на території РФ. У російському Татарстані постраждав завод «Алабуга». Саме на ньому виготовляють ударні дрони «Гербери», які тероризують українців.

Про це партизани повідомили у Telegram.

Партизани здійснили диверсію на заводі Алабуга у РФ

Партизани інфільтрувалися на виробництво дронів, де зламали сайт виробника, викрали особисті дані працівників і «завантажили сюрпризи в останні партії».

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«Kілька місяців ми працювали всередині тієї самої „особливої економічної зони“. Збирали інформацію з серверів, непомітно завантажували бази даних про всіх, хто був залучений до складання дронів типу „Герань-2“ та „Герань-3“, — пишуть представники руху опору.

Там додали, що їм вдалося здобути доступ до внутрішніх мереж підприємства та отримати конфіденційну інформацію.

Крім кібератаки, учасники групи заявили про проведення диверсійної роботи безпосередньо на лініях збирання БпЛА. Вони стверджують, що модифікували останні партії безпілотників, що має призвести до їх детонації під час спроб експлуатації.

«Тим самим зменшиться кількість тих, хто безпосередньо причетний до запуску „Гераней“ по українських містах», — додали партизани.

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Окремо хакери повідомили про злом офіційного вебресурсу ОЕЗ. Мотивом для своїх дій вони називають залучення неповнолітніх до виробництва зброї. Списки всіх, хто був причетним, вже у партизанів. Деякі з причетних допомогли їм пробратися на завод.

Наразі на підприємстві тривають екстрені заходи безпеки, працюють російські спецслужби, а роботу комп’ютерних мереж ОЕЗ було частково заблоковано.

«Зараз в Алабузі великий шухер, їх сервери довелося відключати фізично (!), а ФСБшники перевіряють усіх, хто може бути причетним до проникнення до системи».

Свою заяву представники «Чорної іскри» завершили попередженням для російських військових та персоналу, який задіяний у розгортанні безпілотних комплексів. Вони зазначили, що для них немає нічого неможливого, а також передали «особливий привіт» тим, хто буде запускати наступні «Герані» по Україні.

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Легендарний партизан із Херсона помер

Нагадаємо, напередодні на 69-му році життя помер Валентин Дмитрович Єрмоленко — лідер херсонського підпілля, який під час окупації міста згуртував партизанів, переховував українських військових, тримав зв’язок із лівим берегом та евакуював людей через Дніпро.

До спротиву долучилася вся його родина: дружина дбала про підпільників, син і онук згодом стали морпіхами, а на їхньому будинку в районі Гідропарку весь час окупації майорів синьо-жовтий прапор, який єдиний лишився над водою після підриву росіянами Каховської ГЕС.

Під час виконання завдань на річкових островах чоловік тяжко застудив легені та ноги. Після затоплення житла родина втратила майно, а через погіршення здоров’я та постійні обстріли Херсона Валентина Дмитровича евакуювали на Волинь, де він провів останні 10 місяців життя.

Хоча офіційно Єрмоленко залишався цивільним, провели його в останню путь із військовими почестями як справжнього захисника України. Труну накрили державним стягом, а морські піхотинці, серед яких були його син, онук та названий син-капелан, поклали прапор своєї бригади. Герой заповів після звільнення лівобережжя обов’язково розповісти про всіх його побратимів, які спільно чинили спротив ворогу.

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