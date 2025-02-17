"Зараз відбуваються історичні події для майбутнього ЄС": Коваленко пояснив ризики неправильних рішень

Зараз відбуваються історичні події для майбутнього ЄС. Вирішується питання, чи будуть європейці воювати з альянсом РФ-КНДР-Іран, чи ні.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Від рішень європейських лідерів щодо України та власної оборонки, рішень щодо діалогу з власними суспільствами, це залежить. Від рішень щодо надсилання військ в Україну, так само", – акцентує він.

"Станом на зараз лише декілька лідерів діють так, аби врятувати ЄС від війни через 4-6 років.

"Більшість, як і в 30-ті роки 20 сторіччя, просто живуть в паралельній реальності власної недалекоглядності", – завершив Коваленко.

Нагадаємо, у РНБО застерегли Європу через давні помилки. Європейці діють так само, як і десять років тому, жодних змін не спостерігається.

Читайте також: