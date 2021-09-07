Заразив 8 людей: чоловіка у В'єтнамі засудили до 5 років через поширення COVID-19

Заразив 8 людей: чоловіка у В'єтнамі засудили до 5 років через поширення COVID-19

Чоловік передав коронавірус членам своєї сім’ї, а також персоналу соціального центру, який відвідував.

У В'єтнамі 28-річного Ле Ван Трі визнали винним у "поширенні небезпечних інфекційних захворювань". Його засудили до п'яти років тюремного ув'язнення за порушення карантинних правил.

Про це інформує ВВС.

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Чоловік повернувся до провінції Камау з Хошиміну, порушивши правила 21-денного карантину. Також він збрехав в декларації для в’їзду про стан здоров’я та свої поїздки.

Він передав коронавірус членам своєї сім’ї, а також персоналу соціального центру, який відвідував. Загалом чоловік заразив вісім осіб, одна з яких померла після місяця лікування.

Крім ув’язнення, зловмисник був оштрафований на суму, еквівалентну 880 доларам.

Зазначається, що у В'єтнамі засудили ще двох осіб до 18 місяців і двох років позбавлення волі умовно за тими самими звинуваченнями.

Наразі В'єтнам бореться зі спалахом COVID-19. У країні заразилося понад 536 тисяч осіб та померло 13 385 людей, більшість з яких — за останні кілька місяців.

Раніше повідомлялося, що у В'єтнамі виявили новий вид коронавірусу.

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