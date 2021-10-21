Заразніший за "Дельту": новий варіант коронавірусу AY.4.2 вже виявили у сусідній Росії

Заразніший за "Дельту": новий варіант коронавірусу AY.4.2 вже виявили у сусідній Росії

Вперше AY.4.2 виявили на території Великої Британії в липні цього року.

У Росії виявили перші зараження новим штамом коронавірусу AY.4.2. Це нова мутація "Дельти", яка, за даними вчених, є на 10-15% заразнішою.

Про це з посилання на Росспоживнагляд пишуть російські ЗМІ.

Так, відомство відзвітувало про поодинокі випадки AY.4.2 в Росії. Водночас там зазначили, що незабаром цей варіант, ймовірно, почне розповзатися по країні, витісняючи домінуючий штам "Дельта".

"Якщо зважити на те, що у нього є мутації саме в S-білку, то швидше за все він більше пов'язаний саме із заразністю, а не з важкістю перебігу захворювання", - заявив голова наукової групи розробки нових методів діагностики захворювань людини ЦНДІ епідеміології Росспоживнагляду Каміль Хафизов.

Варто зазначити, що раніше перший випадок зараження новим підвидом штаму коронавірусу "Дельта" AY.4.2 було виявлено в Ізраїлі.

Нагадаємо, більш заразний штам коронавірусу виявили раніше британські вчені. За даними фахівців з Кембриджа і генетиків з Лондона, мутація, яка отримала назву AY.4.2, заразніша за "Дельту" на 10-15%. Якщо ці висновки будуть підтверджені, то цей штам стане найзаразнішим від початку пандемії.

Запобігти значному поширенню коронавірусу і убезпечити від тяжкого перебігу хвороби і смерті може лише вакцинація.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Новини світу: у Британії стежать за новим штамом, який може виявитися заразнішим за "Дельту"

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