Заразніший за "Дельту": новий варіант коронавірусу вже виявили у Москві та Підмосков'ї

Заразніший за "Дельту": новий варіант коронавірусу вже виявили у Москві та Підмосков'ї

Вперше AY.4.2 виявили на території Великої Британії в липні цього року.

Перші зараження новим штамом коронавірусу AY.4.2 виявили у столиці Росії - Москві та у Підмосков'ї. Це нова мутація "Дельти", яка, за даними вчених, є на 10-15% заразнішою.

Про це з посилання на Росспоживнагляд пишуть російські ЗМІ.

Так, відомство відзвітувало про три випадки інфікування новим штамом у російській столиці та Підмосков'ї. Раніше повідомлялося, що випадки зараження новим штамом COVID-19 AY.4.2 були вже зафіксовані в інших регіонах РФ. Водночас, хто саме інфікувався та як протікає у хворих хвороба, не зазначається.

Варто зазначити, що раніше перший випадок зараження новим підвидом штаму коронавірусу "Дельта" AY.4.2 було виявлено в Ізраїлі. В Україні поки не зафіксували випадки захворювання на нову мутацію штаму "Дельта".

Нагадаємо, більш заразний штам коронавірусу виявили раніше британські вчені. За даними фахівців з Кембриджа і генетиків з Лондона, мутація, яка отримала назву AY.4.2, заразніша за "Дельту" на 10-15%. Якщо ці висновки будуть підтверджені, то цей штам стане найзаразнішим від початку пандемії.

Запобігти значному поширенню коронавірусу і убезпечити від тяжкого перебігу хвороби і смерті може лише вакцинація.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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