Зарядний пристрій ледь не забрав життя 8-річної дитини — що відомо (фото)
Опіки та пересадка шкіри — наслідки удару струмом, який отримав 8-річний Лоренцо. Інцидент стався через зарядку, що лежала поруч у ліжку.
Восьмирічний Лоренцо Лопес із США ледь не загинув після того, як отримав сильний удар струмом від зарядного пристрою для телефону, який лежав поруч у ліжку. Інцидент стався 20 листопада, коли дитина перевернулася уві сні, а металеве намисто зачепило щілину між подовжувачем і зарядкою, спричинивши різкий розряд.
Про це повідомило видання Unilad.
За словами матері хлопчика, Лоренцо не міг покликати на допомогу, адже його продовжувало бити струмом. Єдине, що врятувало дитині життя, — те, що він зірвав із себе намисто, яке стало провідником. Медики зазначають: якби хлопчик цього не зробив, наслідки могли бути фатальними.
«Це було просто страшно. Я мало не думав, що помру», — зазначив хлопчик.
Після інциденту школяру провели операцію з пересадки шкіри. Лікарям довелося взяти донорські ділянки з голови, ніг та ступнів. Хлопчик залишається у лікарні, де проходить відновлення.
Мати Лоренцо повідомляє, що хлопчик дуже втомлений і переживає біль, але поступово одужує.
Після пережитого Кортні Пендлтон звернулася до всіх батьків із застереженням не дозволяти дітям спати з гаджетами та зарядними шнурами в ліжку. За її словами, трагедія сталася буквально за секунди — і могла закінчитися смертю.
У США це не поодинокий випадок. Раніше 38-річна Енн-Марі О’Горман загинула від ураження струмом, коли тримала телефон у ванні під час заряджання. Розтин підтвердив характерні опіки на грудях та руці.
