Хлопчика вдарило струмом / © GoFundMe

Восьмирічний Лоренцо Лопес із США ледь не загинув після того, як отримав сильний удар струмом від зарядного пристрою для телефону, який лежав поруч у ліжку. Інцидент стався 20 листопада, коли дитина перевернулася уві сні, а металеве намисто зачепило щілину між подовжувачем і зарядкою, спричинивши різкий розряд.

Про це повідомило видання Unilad.

За словами матері хлопчика, Лоренцо не міг покликати на допомогу, адже його продовжувало бити струмом. Єдине, що врятувало дитині життя, — те, що він зірвав із себе намисто, яке стало провідником. Медики зазначають: якби хлопчик цього не зробив, наслідки могли бути фатальними.

«Це було просто страшно. Я мало не думав, що помру», — зазначив хлопчик.

Після інциденту школяру провели операцію з пересадки шкіри. Лікарям довелося взяти донорські ділянки з голови, ніг та ступнів. Хлопчик залишається у лікарні, де проходить відновлення.

Мати Лоренцо повідомляє, що хлопчик дуже втомлений і переживає біль, але поступово одужує.

Після пережитого Кортні Пендлтон звернулася до всіх батьків із застереженням не дозволяти дітям спати з гаджетами та зарядними шнурами в ліжку. За її словами, трагедія сталася буквально за секунди — і могла закінчитися смертю.

У США це не поодинокий випадок. Раніше 38-річна Енн-Марі О’Горман загинула від ураження струмом, коли тримала телефон у ванні під час заряджання. Розтин підтвердив характерні опіки на грудях та руці.

