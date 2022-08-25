Зарізав перехожого, бо він був українцем: у Росії посеред вулиці жорстоко вбили чоловіка

У місті Геленджик Краснодарського краю РФ в ніч проти 25 серпня сталось жорстоке вбивство.

32-річний житель Бєлгорода посеред вулиці зарізав 35-річного чоловіка.

Про це повідомляє Слідчий комітет РФ у Краснодарському краї.

За даними слідства, житель Бєлгорода вбив чоловіка нібито через побутовий конфлікт та намагався втекти з місця події. Перехожі викликали медиків та поліцію, проте потерпілий помер. Підозрюваного затримали.

У телеграм-каналах Геленджика також опублікували відео з місця затримання вбивці. На ньому він заявляє, що він зарізав 35-річного чоловіка, бо той сказав йому, що він - українець. Потім між жертвою та підозрюваним спалахнув конфлікт, який закінчився жорстоким вбивством.

Нагадаємо, російські солдати зґвалтували трьох дівчат 14, 15 та 17 років в Бєлгороді.

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