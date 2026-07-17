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ТСН у соціальних мережах

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«Заробляють гроші»: премʼєр Латвії пояснив, чому країни ЄС гальмують санкції проти Росії

Блокування окремих положень санкційного пакета фактично означає співучасть у загибелі українських військових і мирних жителів.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Андріс Кулбергс

Андріс Кулбергс / © LETA

Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс розкритикував окремі країни Європейського Союзу, які блокують ухвалення 21-го пакета санкцій проти Росії.

Про це він заявив в інтерв’ю агентству Reuters.

Кулбергс різко висловився на адресу держав ЄС, зокрема Болгарії, які перешкоджають запровадженню нового пакета обмежувальних заходів проти країни-агресорки.

За його словами, блокування окремих положень санкційного пакета фактично означає співучасть у загибелі українських військових і мирних жителів.

Крім того, глава латвійського уряду наголосив, що відсутність рішучих дій щодо російського «тіньового флоту» танкерів і продажу Москвою скрапленого природного газу продовжує фінансувати військову машину Росії.

«Крім того, деякі (європейські) країни заробляють на цьому великі гроші. Питання в тому, чи хочете ви заробляти гроші, чи хочете ви миру? Обидвох одночасно не можна мати», — заявив Кулбергс.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз відклав ухвалення 21-го пакета санкцій проти Росії після заперечень Греції.

Ми раніше інформували, що ЄС може затвердили нові санкції проти РФ без патріарха Кирила.

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Дата публікації
Кількість переглядів
10
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