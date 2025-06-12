Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Проведене у 24 країнах світу масштабне опитування засвідчило, що президент США Дональд Трамп втрачає довіру як світовий лідер, який здатний вирішувати глобальні проблеми - від воєн в Україні та Секторі Газа до зміни клімату чи імміграційної політики США.

Про це повідомляє The Guardian.

Опитування понад 28 000 осіб, проведене Дослідницьким центром Pew, також показало, що думка про США погіршилася за останній рік у більш ніж половині опитаних країн, зокрема, на понад 20 пунктів у Мексиці, Швеції, Польщі та Канаді. У Великій Британії цей показник знизився з 54% до 50%.

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Лише третина опитаних заявили, що довіряють Дональду Трампу як світовому лідеру. Більшість описує президента США як «зарозумілого» та «небезпечного», а відносно мало хто — як «чесного».

На запитання, наскільки вони довіряють Трампу та кажуть, що він «чинить правильно у світових справах», лише 34% респондентів у двох десятках країн висловили певну ступінь довіри до нього, а 62% сказали, що мають незначну або взагалі не довіряють.

Лише у п'яти країнах більшість респондентів заявили, що мають «певну» або «значну» довіру до Трампа та що він чинить правильно: Нігерія (79%), Кенія (74%), Ізраїль (69%), Угорщина (53%) та Індія (52%). В інших 19 країнах думка про президента США була негативною.

У Мексиці 91% сказали, що вони «не дуже довіряють» або «зовсім не довіряють» Трампу, далі йдуть Швеція (85%), Німеччина (81%), Іспанія (80%) та Туреччина (80%). Там, а також в Австралії, Канаді, Франції та Нідерландах, «зовсім не довіряють» – це думка більшості. У Великій Британії 47% сказали, що вони взагалі не довіряють, а ще 15% – не дуже.

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Опитування також виявило сильні ідеологічні та партійні розбіжності у поглядах на Трампа. Виборці з правими поглядами схильні ставитися до нього набагато прихильніше, ніж виборці з лівими поглядами.

В Угорщині 88% тих, хто позитивно ставиться до правлячої партії «Фідес», довіряють Трампу, у Німеччині 56% прихильників «Альтернативи для Німеччини» схвалили Трампа, те саме стосувалося виборців партії «Право і справедливість» у Польщі.

Нагадаємо, в журналі Frontiers in Psychology було опубліковано дослідження щодо «нарцисичного політичного лідерства» на прикладі Адольфа Гітлера, Володимира Путіна та Дональда Трампа.