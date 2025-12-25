- Дата публікації
Де в ЄС українцям пропонують найвищі зарплати: список країн-лідерів
Топ-6 країн Євросоюзу з найбільшими зарплатами, куди варто їхати на роботу.
Європейський Союз демонструє суттєвий розрив у рівні доходів між різними регіонами. Лідерами за рівнем заробітних плат є країни Західної та Північної Європи, де річний дохід перевищує позначку в 50 тисяч євро (понад 2,5 млн грн).
Про це повідомляє портал Visit Ukraine.
Топ країн із найвищими зарплатами
Люксембург, Данія та Ірландія — очолюють рейтинг;
Бельгія, Австрія та Німеччина — замикають групу лідерів.
Високі заробітки в цих державах зумовлені стабільною економікою, а також домінуванням технологічного та фінансового секторів.
Де платять найменше? На протилежному боці рейтингу опинилися країни Центральної та Південно-Східної Європи, зокрема Болгарія, Угорщина та Греція. Тут середні доходи можуть бути в кілька разів нижчими за показники лідерів. Аналітики пояснюють це нижчою продуктивністю праці, слабшим впливом профспілок та меншою часткою високотехнологічних галузей в економіці.
Номінальна зарплата у порівнянні з купівельною спроможністю
Попри значну різницю в цифрах, експерти зауважують: висока зарплата не завжди означає вищий рівень життя. Важливим показником є купівельна спроможність — кількість товарів і послуг, які можна придбати за отримані гроші.
Якщо враховувати реальні ціни, розрив між «багатими» та «бідними» країнами ЄС суттєво скорочується. Деякі держави, що мають скромніші показники в євро, пропонують доступніші умови для життя.
Поради для українців, які шукають роботу в ЄС
Під час вибору країни аналітики радять орієнтуватися не лише на суму, вказану у вакансії, а й на супутні витрати:
Податки: у деяких країнах із високими зарплатами податкове навантаження може сягати 40% і більше.
Вартість житла та транспорту: у мегаполісах лідерів рейтингу оренда може забирати більшу частину доходу.
Харчування та базові послуги: витрати на щоденні потреби можуть суттєво відрізнятися навіть у межах однієї зони ЄС.
