Де в ЄС українцям пропонують найвищі зарплати: список країн-лідерів

Європейський Союз демонструє суттєвий розрив у рівні доходів між різними регіонами. Лідерами за рівнем заробітних плат є країни Західної та Північної Європи, де річний дохід перевищує позначку в 50 тисяч євро (понад 2,5 млн грн).

Про це повідомляє портал Visit Ukraine.

Топ країн із найвищими зарплатами

Люксембург, Данія та Ірландія — очолюють рейтинг;

Бельгія, Австрія та Німеччина — замикають групу лідерів.

Високі заробітки в цих державах зумовлені стабільною економікою, а також домінуванням технологічного та фінансового секторів.

Де платять найменше? На протилежному боці рейтингу опинилися країни Центральної та Південно-Східної Європи, зокрема Болгарія, Угорщина та Греція. Тут середні доходи можуть бути в кілька разів нижчими за показники лідерів. Аналітики пояснюють це нижчою продуктивністю праці, слабшим впливом профспілок та меншою часткою високотехнологічних галузей в економіці.

Номінальна зарплата у порівнянні з купівельною спроможністю

Попри значну різницю в цифрах, експерти зауважують: висока зарплата не завжди означає вищий рівень життя. Важливим показником є купівельна спроможність — кількість товарів і послуг, які можна придбати за отримані гроші.

Якщо враховувати реальні ціни, розрив між «багатими» та «бідними» країнами ЄС суттєво скорочується. Деякі держави, що мають скромніші показники в євро, пропонують доступніші умови для життя.

Поради для українців, які шукають роботу в ЄС

Під час вибору країни аналітики радять орієнтуватися не лише на суму, вказану у вакансії, а й на супутні витрати:

Податки: у деяких країнах із високими зарплатами податкове навантаження може сягати 40% і більше. Вартість житла та транспорту: у мегаполісах лідерів рейтингу оренда може забирати більшу частину доходу. Харчування та базові послуги: витрати на щоденні потреби можуть суттєво відрізнятися навіть у межах однієї зони ЄС.

