Засекречені ядерні об’єкти Росії: західні розслідувачі отримали детальні плани споруд

Плани секретних російських ядерних баз потрапили до рук журналістів / © Getty Images

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Плани секретних російських ядерних об’єктів у найдрібніших деталях отримали журналісти-розслідувачі західних ЗМІ.

Про це йдеться у матеріалах данського видання Danwatch та німецького журналу Der Spiegel.

Як зазначають автори розслідування, документи-плани РФ свідчать про те, що матеріали для розширення баз ядерної зброї замовлялися у західних компаній.

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Для зберігання ядерної зброї країна-агресорка використовує 11 об’єктів, більшість із яких були розширені та модернізовані. Внутрішні плани таких об’єктів є таємницею, проте журналісти, вивчивши тендерну документацію, виявили серед них сотні схем бази ракетних військ стратегічного призначення в місті Ясний Оренбурзької області.

Так, журналістам стало відомо що російські бази захищають за допомогою комплексних систем моніторингу з дистанційно керованими кулеметами і гранатометами, а також сучасних засобів ППО.

«За зовнішнім периметром встановлені три рівні електричних загороджень, датчики сейсмічної активності та радіоактивності, залізобетонні стіни, вибухостійкі двері та вікна, а також системи сигналізації з магнітними контактами та інфрачервоними датчиками», — йдеться у матеріалі.

Журналісти стверджують, що вони виявили докладний опис планування об’єктів зсередини, зокрема і розташування приміщень для зберігання захисних костюмів та зброї, диспетчерських та підземних тунелів, що з’єднують приміщення тощо.

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«У документах указані місця, де солдати їдять, сплять, відпочивають та тренуються, а також те, які тренажери використовують та в які ігри грають у вільний час», — йдеться у матеріалі.

Як зазначив експерт із РФ та викладач Норвезької академії оборони Том Ресет, документи, що виявили журналісти, свідчать, що модернізація стратегічних ядерних сил Росії реальна, і «за гучними словами про нові типи озброєнь та інфраструктури стоять цілком конкретні дії».

Ексофіцер військової розвідки Британії назвав витік таких документів «серйозним збоєм у процедурах» Росії. За його словами, документи потенційно роблять військові бази вразливими до зовнішніх атак.

Нагадаємо, раніше Der Spiegel повідомив причину вибуху ракети "Сармат". Експерти роздивилися розробку "Сармата" посміялися від душі, кажуть фахівці після публікації матеріалу.

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