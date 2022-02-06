Заселфився: у Новій Зеландії папуга-клептоман поцупив камеру GoPro і назнімав оригінальне відео

Папуга поцупив камеру туристів і трохи побув оператором.
У Новій Зеландії папуга вкрав камеру GoPro і зняв свою втечу з повітря.
Про це повідомляє The Gurdian.
Родина під час пішого відпочинку за маршрутом Кеплера, зупинилася на своєму шляху в хатині для туристів. Там вони розмістили GoPro, щоб зняти кадри птахів, але один з них схопив камеру і накивав п'ятами, паралельно знімаючи свій політ вниз по схилу пагорба.
GoPro зафіксувала втечу та приземлення птаха.
"Ми просто стежили за звуком взнизу, бачили, як він сидів на дереві , а потім, очевидно, почувши, що ми йдемо, покинув GoPro", - розповідають власники камери.
Відео можна переглянути за посиланням.
Нагадаємо, що в Аргентині в місті Сан-Ісідро папуга став ключовим свідком у справі вбивства та зґвалтування жінки.
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