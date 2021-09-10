Засипав труп котячим наповнювачем: австрієць понад рік ховав тіло матері у підвалі заради пенсії

За понад рік чоловік незаконно отримав €50 тисяч пенсії матері.

В Австрії чоловік понад рік ховав муміфіковане тіло своєї матері у підвалі, продовжуючи отримувати її пенсійні виплати.

Про це із посиланням на ORF повідомляє ВВС.

За попередніми даними, 89-річна жителька Тироля, яка мала деменцію, померла природною смертю у червні минулого року. Тоді син пенсіонерки помістив її тіло до підвалу і замаскував запах завдяки пакетам з льодом і бинтам.

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Згодом підозрюваний засипав труп наповнювачем для котячого туалету. Своєму братові він заявив, що матір перебуває в лікарні і нікого не впізнає.

Відомо, що у чоловіка не було іншого доходу. Австрієць пояснив правоохоронцям, що після смерті матері виплати припинилися б і він не зміг би дозволити собі поховати жінку чи утримувати будинок, який вони поділили.

Про злочин стало відомо після того, як підозрюваний відмовив листоноші у зустрічі з отримувачкою пенсії. За даними поліції, чоловік міг незаконно отримати виплати в розмірі близько 50 тисяч євро.

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Як повідомлялося, 60-річна жителька Одещини майже п'ять місяців жила із тілом матері в хаті. Пенсіонерка встигла отримати шість тисяч гривень материної пенсії.

Раніше на Буковині жінка пів року приховувала смерть матері, щоб отримувати її пенсію.

А у Харкові знайшли мертвими літніх чоловіка та жінку. Як з’ясувалося, тіла пенсіонерів тиждень ховав їхній син, який хотів накласти на себе руки.

Жителька Одеської області майже 5 місяців приховувала смерть матері заради пенсії

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