Засипає снігом і заливає дощем: Туреччина потерпає від негоди

Опади не припиняться до кінця тижня.

Від негоди потерпає Туреччина: частину країни засипає снігом, а іншу - заливає дощами.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 21 грудня.

Південні провінції Туреччини накрила повінь. Під воду пішли одразу кілька населених пунктів. Дороги перетворилися на стрімкі потоки, що змивають все на своєму шляху. Не встояли і два мости.

Натомість на сході Туреччини не вщухають потужні снігопади. Найбільше дісталося провінції Муш. Там понад 60 населених пунктів фактично відрізані від світу, в регіоні перебої з електрикою. На дорогах через заметіль застрягли десятки машин. За прогнозами синоптиків, сніжитиме ще принаймні до кінця тижня.

Засипає снігом і заливає дощами – від негоди потерпає Туреччина

Як повідомлялося, зимовий шторм "Кармель" приніс до Греції перший сніг та мороз. Подекуди температура опустилася до -6. Гірські містечка замело снігом, закрили кілька доріг. Перекрили також і доступ до кількох популярних серед місцевих вершин.

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