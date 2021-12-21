Засипає снігом і заливає дощем: Туреччина потерпає від негоди

Опади не припиняться до кінця тижня.
Від негоди потерпає Туреччина: частину країни засипає снігом, а іншу - заливає дощами.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 21 грудня.
Південні провінції Туреччини накрила повінь. Під воду пішли одразу кілька населених пунктів. Дороги перетворилися на стрімкі потоки, що змивають все на своєму шляху. Не встояли і два мости.
Натомість на сході Туреччини не вщухають потужні снігопади. Найбільше дісталося провінції Муш. Там понад 60 населених пунктів фактично відрізані від світу, в регіоні перебої з електрикою. На дорогах через заметіль застрягли десятки машин. За прогнозами синоптиків, сніжитиме ще принаймні до кінця тижня.
Як повідомлялося, зимовий шторм "Кармель" приніс до Греції перший сніг та мороз. Подекуди температура опустилася до -6. Гірські містечка замело снігом, закрили кілька доріг. Перекрили також і доступ до кількох популярних серед місцевих вершин.
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