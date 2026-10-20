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Заскочила з іншою у ліжку та здала поліції: у Польщі українка помстилася коханому — його заарештували й депортують
У Польщі 23-річного українця, який був у розшуку, заарештували та депортують після того, як ображена цивільна дружина здала його поліції.
У Польщі стався курйозний випадок з нашими співвітчизниками. 34-річна громадянка України викрила свого співмешканця, теж україня, молодшого за неї на 11 років, на гарячому з іншою жінкою. Замість того, щоб влаштувати істерику, вона просто викликала поліцію. Вона чудово знала, що її партнер має серйозні проблеми із законом. 23-річного українця одразу ж ув’язнили і невдовзі депортують до України.
Про це повідомила Комендатура повітової поліції в Пабяніце.
За словами польських правоохоронців, 34-річна громадянка України викрила свого 23-річного партнера, також громадянина України, на зраді з іншою жінкою. У цей момент вона вирішила викликати поліцію. Однак справа була не лише в особистому розчаруванні; жінка знала, що її партнер був у розшуку, а тому їй було точно відомо, чим для нього закінчиться візит правоохоронців.
Поліцейські, які прибули на місце події, перевірили дані чоловіка в своїх базах даних — українець справді перебував у розшуку. З’ясувалося, що рішенням суду він засуджений до 10 днів позбавлення волі.
Однак на цьому його проблеми не закінчилися. Після відбуття покарання українця мають депортувати з Польщі. Це пов’язано з його невиконанням рішення, яке зобов’язує його повернутися до країни походження. Оскільки чоловікові вже виповнилося 23 роки, права на виїзд з України він, скоріше за все, не матиме.
Нагадаємо, в Польщі побили 15-річного підлітка та його друга з України за те, що вони розмовляли українською.