Заслуговує на такий самий захист: чеські політики закликають допомагати Україні, як і Ізраїлю

Після того, як повітряна атака Ірану на Ізраїль була відбита за допомогою західних союзників, у Чехії закликають допомагати і Україні у відбитті російських атак.
Україна заслуговує на таку ж допомогу союзників у захисті свого повітряного простору, як і Ізраїль.
Про це заявив чеський міністр з питань європейських справ Мартін Дворжак, передає Euractiv.
"Напад аятолли на Ізраїль було успішно відбито завдяки швидкій міжнародній реакції та готовності захищати повітряний простір. Шкода, що ми не захищаємо повітряний простір над Україною з такою ж енергією", – написав Дворжак у Тwitter (Х).
Інші політики, пов’язані з центристською партією STAN – коаліційною партією уряду Чехії – повторили ці настрої.
"Україна заслуговує на таку ж сильну оборону, яку Ізраїль справедливо отримав від своїх союзників", – написала на X Дануше Нерудова, провідний кандидат від STAN на європейських виборах.
Євродепутат від Чехії Маркета Грегорова також підтримала заклик посилити захист України.
"Я повністю засуджую напад Ірану на Ізраїль. У світлі обіцянки Шольца поставити Україні більше Patriots, я вірю, що Захід нарешті допоможе побудувати ППО, яка також захистить українських громадян", – заявила вона.
Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала наголосив, що необхідно зберегти допомогу Україні з боку США.
"Підтримка України з боку США є необхідною", – заявив Фіала в неділю перед поїздкою до США для зустрічі з президентом Джо Байденом та представниками Конгресу.
Нагадаємо, що на вихідних Іран здійснив пряму повітряну атаку на Ізраїль, запустивши крилаті та балістичні ракети, а також безпілотники по території Ізраїлю. Іран запустив по Ізраїлю понад 300 ракет і БПЛА, проте 99% повітряних об'єктів противника вдалося перехопити.
США, Британія та Франція разом відбивали атаки Ірану на Ізраїль. Дипломат Володимир Огризко пояснив, чому Захід допомагає Ізраїлю збиває ракети з Ірану і не допомагає Україні.
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