Заслуговує на такий самий захист: чеські політики закликають допомагати Україні, як і Ізраїлю

Після того, як повітряна атака Ірану на Ізраїль була відбита за допомогою західних союзників, у Чехії закликають допомагати і Україні у відбитті російських атак.

Україна заслуговує на таку ж допомогу союзників у захисті свого повітряного простору, як і Ізраїль.

Про це заявив чеський міністр з питань європейських справ Мартін Дворжак, передає Euractiv.

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"Напад аятолли на Ізраїль було успішно відбито завдяки швидкій міжнародній реакції та готовності захищати повітряний простір. Шкода, що ми не захищаємо повітряний простір над Україною з такою ж енергією", – написав Дворжак у Тwitter (Х).

Інші політики, пов’язані з центристською партією STAN – коаліційною партією уряду Чехії – повторили ці настрої.

"Україна заслуговує на таку ж сильну оборону, яку Ізраїль справедливо отримав від своїх союзників", – написала на X Дануше Нерудова, провідний кандидат від STAN на європейських виборах.

Євродепутат від Чехії Маркета Грегорова також підтримала заклик посилити захист України.

"Я повністю засуджую напад Ірану на Ізраїль. У світлі обіцянки Шольца поставити Україні більше Patriots, я вірю, що Захід нарешті допоможе побудувати ППО, яка також захистить українських громадян", – заявила вона.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала наголосив, що необхідно зберегти допомогу Україні з боку США.

"Підтримка України з боку США є необхідною", – заявив Фіала в неділю перед поїздкою до США для зустрічі з президентом Джо Байденом та представниками Конгресу.

Нагадаємо, що на вихідних Іран здійснив пряму повітряну атаку на Ізраїль, запустивши крилаті та балістичні ракети, а також безпілотники по території Ізраїлю. Іран запустив по Ізраїлю понад 300 ракет і БПЛА, проте 99% повітряних об'єктів противника вдалося перехопити.

США, Британія та Франція разом відбивали атаки Ірану на Ізраїль. Дипломат Володимир Огризко пояснив, чому Захід допомагає Ізраїлю збиває ракети з Ірану і не допомагає Україні.

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