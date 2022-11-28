Засновник Forex Club мільярдер В'ячеслав Таран розбився на гелікоптері в Монако

Вертоліт компанії Monacair виконував рейс із швейцарської Лозанни до Монако, Таран був його єдиним пасажиром.
Російський бізнесмен, засновник Forex Club В'ячеслав Таран загинув внаслідок аварії гелікоптера в Монако.
Про це повідомляє місцеве видання Monaco Daily News.
Вертоліт розбився ще 25 листопада, у п'ятницю, проте процедура упізнання тривала кілька днів. Смерть Тарана підтвердили у Libertex Group, співзасновником якої він є.
Відомо, що 53-річний Таран розбився на гелікоптері перевізника Monacair. Також загинув 35-річний пілот, як сказано, дуже досвідчений та добре навчений.
Бізнесмен повертався до Монако зі швейцарської Лозанни, де він був членом правління компанії YouHodler SA — розробника криптогаманця YouHodler.
У Монако Таран жив останні 10 років разом з сім'єю: дружиною Ольгою, видавцем журналу Hello Monaco, та трьома дітьми. Статки В'ячеслав становили не менше 20 мільярдів доларів.
Нагадаємо, у Мілані під час авіатрощі загинув румунський мільярдер із родиною.
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