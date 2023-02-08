Засновник Pink Floyd заявив про "спровоковане" вторгнення РФ до України і потрапив під критику Кислиці

Кислиця заявив, що Вотерс намамгається відбілити російське вторгнення, хоча сам колись виступив проти вторгнення СРСР до Афганістану.

Співсновник Pink Floyd Роджер Вотерс виступив у Радбезі ООН 8 лютого і заявив про спровокованість російського вторгнення до України.

Про це повідомляє Reuters.

Вотерс виступав по відеозв'язку на запрошення Росії, яка є стала ініціаторкою засідання Радбезу черезпостачання зброї до Україні.

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Так, співзасновник Pink Floyd заявив, що російське вторгнення до України було незаконним і він засуджує це "найрішучішим чином".

"Також російське вторгнення до України не було неспровокованим. Тому я також засуджую тих, хто спровокував це", – додав артист.

На заяву Вотерса одразу ж на засіданні відреагував постпред України в ООН Сергій Кислиця. Він нагадав, що після вторгнення СРСР до Афганістану гурт Pink Floyd засудив це і був згодом заборонений у Радянському Союзі.

"Іронічно, а може навіть лицемірно, що містер Вотерс зараз намагається відбілити чергове вторгнення. Як сумно його колишнім шанувальникам бачити, як він погоджується на роль лише "цегли в стіні", стіні російської дезінформації і пропаганди", – заявив Кислиця.

Окрім того, український дипломат опублікував у Мережі дописи з критикою на адресу Вотерса. Зокрема, постпред України згадав гігантську надувну рожеву свиню, яка фігурувала в багатьох концертах Pink Floyd.

"Роджер Вотерс – смак поп-культури в Раді Безпеки сьогодні вранці. Містер Вотерс, за його власними словами, отримав ранкове "одкровення" на додаток до очевидних короткочасних провалів пам’яті. Свині можуть летіти, як кажуть у Великій Британії, коли немає жодних шансів, щоб щось сталося", – йдеться в заяві Кислиці.

"Що могло бути цього разу, містере Вотерс? Свині зі свастиками та серпом і молотом, як на деяких ваших виступах, засуджених за антисемітизм? Чи, можливо, обличчя Путіна та Гітлера? Зрештою, чи не пан Вотерс в одному зі своїх інтерв’ю назвав Путіна "новим Гітлером"?" – йдеться у ще одному повідомленні українського дипломата.

Roger Waters - a taste of pop culture in the Security Council this morning. Mr. Waters in his own words has had morning “revelation” in addition to apparent momentary lapses of memory. Pigs might fly, as they say in the UK, when there’s no chances at all for something to happen. pic.twitter.com/d6kYPsFgcQ — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) February 8, 2023

Нагадаємо, Вотерс ще 2018 року заявив, що Росія "має всі права" на Севастополь, а також, що "зміна влади в Україні, спланована Вашингтоном, просто спровокувала Москву на подальші дії".

У серпні 2022 року Вотерс назвав президента США Джо Байдена "воєнним злочинцем", оскільки той нібито "розпалює вогонь" в Україні.

У вересні того ж року музикант написав відкритого листа до першої леді Україні Олени Зеленської, в якому закликав державу відмовитися від західної зброї та піти на поступки у перемовинах з РФ.

Невдовзі Вотерса офіційно визнали персоною нон ґрата у Кракові через антиукраїнські заяви.

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Новини ТСН 19:30 за 8 лютого 2023 року | Новини України

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