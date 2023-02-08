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Засновник Pink Floyd заявив про "спровоковане" вторгнення РФ до України і потрапив під критику Кислиці

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Засновник Pink Floyd заявив про "спровоковане" вторгнення РФ до України і потрапив під критику Кислиці

Фото: Twitter/Сергій Кислиця

Кислиця заявив, що Вотерс намамгається відбілити російське вторгнення, хоча сам колись виступив проти вторгнення СРСР до Афганістану.

Співсновник Pink Floyd Роджер Вотерс виступив у Радбезі ООН 8 лютого і заявив про спровокованість російського вторгнення до України.

Про це повідомляє Reuters.

Вотерс виступав по відеозв'язку на запрошення Росії, яка є стала ініціаторкою засідання Радбезу черезпостачання зброї до Україні.

Так, співзасновник Pink Floyd заявив, що російське вторгнення до України було незаконним і він засуджує це "найрішучішим чином".

"Також російське вторгнення до України не було неспровокованим. Тому я також засуджую тих, хто спровокував це", – додав артист.

На заяву Вотерса одразу ж на засіданні відреагував постпред України в ООН Сергій Кислиця. Він нагадав, що після вторгнення СРСР до Афганістану гурт Pink Floyd засудив це і був згодом заборонений у Радянському Союзі.

"Іронічно, а може навіть лицемірно, що містер Вотерс зараз намагається відбілити чергове вторгнення. Як сумно його колишнім шанувальникам бачити, як він погоджується на роль лише "цегли в стіні", стіні російської дезінформації і пропаганди", – заявив Кислиця. 

Окрім того, український дипломат опублікував у Мережі дописи з критикою на адресу Вотерса. Зокрема, постпред України згадав гігантську надувну рожеву свиню, яка фігурувала в багатьох концертах Pink Floyd.

"Роджер Вотерс – смак поп-культури в Раді Безпеки сьогодні вранці. Містер Вотерс, за його власними словами, отримав ранкове "одкровення" на додаток до очевидних короткочасних провалів пам’яті. Свині можуть летіти, як кажуть у Великій Британії, коли немає жодних шансів, щоб щось сталося", – йдеться в заяві Кислиці.

"Що могло бути цього разу, містере Вотерс? Свині зі свастиками та серпом і молотом, як на деяких ваших виступах, засуджених за антисемітизм? Чи, можливо, обличчя Путіна та Гітлера? Зрештою, чи не пан Вотерс в одному зі своїх інтерв’ю назвав Путіна "новим Гітлером"?" – йдеться у ще одному повідомленні українського дипломата.

Нагадаємо, Вотерс ще 2018 року заявив, що Росія "має всі права" на Севастополь, а також, що "зміна влади в Україні, спланована Вашингтоном, просто спровокувала Москву на подальші дії".

У серпні 2022 року Вотерс назвав президента США Джо Байдена "воєнним злочинцем", оскільки той нібито "розпалює вогонь" в Україні.

У вересні того ж року музикант  написав відкритого листа до першої леді Україні Олени Зеленської, в якому закликав державу відмовитися від західної зброї та піти на поступки у перемовинах з РФ. 

Невдовзі Вотерса офіційно визнали персоною нон ґрата у Кракові через антиукраїнські заяви.

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Дата публікації
Перегляди
1546
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