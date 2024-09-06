Засновник Telegram Дуров вперше прокоментував своє затримання у Франції

Він заявив, що був здивований, що. його затримали.

Засновник і генеральний директор Telegram Павло Дуров вперше прокоментував своє затримання владою Франції.

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Відповідний коментар зʼявився на офіційній сторінці Дурова у Telegram.

"Мені сказали, що я можу нести особисту відповідальність за незаконне використання Telegram іншими людьми, оскільки французька влада не отримувала відповідей від Telegram", - заявив він.

Крім того, він назвав причини, через які він був здивований щодо свого затримання.

Він заявив, що Telegram має офіційного представника в ЄС, який приймає і відповідає на запити ЄС, а влада Франції мала безліч способів з ним звʼязатися, щоб попросити про допомогу у боротьбі зі злочинністю. ʼ

"Якщо країна незадоволена інтернет-сервісом, усталеною практикою є початок судового процесу проти самого сервісу", - заявив Дурив.

Дуров також зазначив, що різке збільшення кількості користувачів Telegram до 950 мільйонів спричинило проблеми, які полегшили зловживання платформою для зловмисників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що засновнику Telegram Павлу Дурову заборонили залишати Францію протягом шести місяців – до березня 2025 року.

Крім того, ми раніше інформували, що у Парижі засновник Telegram Павло Дуров заявив під час допиту, що співпрацював з французькою контррозвідкою в межах боротьби з тероризмом.

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