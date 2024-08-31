Засновник Telegram Павло Дуров співпрацював з французькими спецслужбами – ЗМІ

Затриманий у Парижі засновник Telegram Павло Дуров заявив під час допиту, що співпрацював з французькою контррозвідкою в рамках боротьби з тероризмом.

Про це повідомляє видання Liberation з посиланням на власні джерела.

У виданні звертають увагу на те, що Дуров під час затримання виглядав готовим до такого повороту подій і не був стурбованим. Він начебто заявив, що готовий співпрацювати з французькими правоохоронцями і передав їм свій мобільний телефон із кодом доступу.

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За інформацією джерел під час допиту у Парижі Павло Дуров заявив про свою співпрацю із співробітниками французької контррозвідки, Головного управління внутрішньої безпеки МВС Франції (DGSI).

Він стверджував, що відкрив офіційний канал зв'язку з контррозвідкою в рамках боротьби з тероризмом. Ймовірно, йдеться про гарячу лінію та спеціальну адресу електронної пошти. Контакти, начебто, дали змогу запобігти кільком терактам.

Знайомий із ходом розслідування співрозмовник видання додав, що агенти DGSI приходили до Дурова в Дубаї. Мету візиту він не розкрив, пославшись на те, що це може бути державною таємницею.

Нагадаємо, раніше французький президент Еммануель Макрон заявив, що не знав про приїзд Павла Дурова до Франції і не планував з ним зустрічатися. За рішенням суду засновнику Telegram заборонили залишати Францію, його звинуватили у низці злочинів і призначили заставу у розмірі п'яти млн євро.

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