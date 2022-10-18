Засновник "вагнерівців" Пригожин підриває авторитет Путіна: в ISW розповіли чому

Російський олігарх і засновник ПК "Вагнер" Євген Пригожин, якого називають кухарем президента Влодимира Путіна, може перетягнути роль "сильної людини" на себе, підриваючи авторитет глави Кремля.

Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Наближений до Путіна бізнесмен Пригожин та афілійовані з ним соціальні мережі все частіше коментують неефективність традиційних російських військових інститутів та соціальні проблеми. Саме такі дії можуть опосередковано підірвати правління Кремля.

Хоча Пригожин прямо не виступає проти диктатора Путіна і не критикуєйого, втім, його популярність серед націоналістичної спільноти може підірвати привабливість кремлівського диктатора як "сильної людини" в порівнянні з ним.

"Дискусії про громадянську війну в Росії можуть ще більше зруйнувати кремлівські наративи про національну, етнічну і релігійну єдність усередині Росії", - наголошують аналітики ISW.

Ситуація в Кремлі

У вищому керівництві РФ з'явилися люди, які критикують дії військово-політичного командування. Опоненти диктатора Путіна чи не вперше за 20 років його правління заговорили про відставку диктатора. Відбувається це на тлі провалів окупантів у розпочатій в Україні війні.

Ба більше - в оточенні президента Путіна знайшовся сміливець, який висловив незгоду безпосередньо російському президенту з приводу його ведення війни в Україні

У Кремлі "фюрера" бояться, але більше не поважають через згубні рішення, які "фюрер" ухвалює сам. Путін ставить "російські еліти" перед фактом. Але це не завжди підтримує керівна гілка Росії.

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