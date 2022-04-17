Засновник "ВКонтакте" і Telegram Дуров попросив Forbes не називати його російським бізнесменом

Засновник "ВКонтакте" і Telegram Дуров попросив Forbes не називати його російським бізнесменом

Представник бізнесмена зазначив, що він давно поїхав з РФ і повертатися не збирається.

Ексгендиректор російської соцмережі "ВКонтакте" та один із засновників месенджера Telegram Павло Дуров не хоче, аби його вказували як російського бізнесмена у Forbes.

До журналу він звернувся з відповідним проханням, пише Telegram-канал "Только никому".

Як зазначив представник Дурова, він багато років тому поїхав з РФ і повертатися не збирається:

"Опустивши всі істерики, лише факти: поїхав він реально давно, осів у Дубаї і не планує повертатися. Ну а про своєчасність заяви - так це вже тренд, куди подітися", - сказав представник Дурова.

До слова, за оцінкою Forbes, статки Павла Дурова в 2021 році сягали $17,2 млрд.

Зазначимо, що 2013 року Павла Дурова звільнили з власної ж компанії "ВКонтакте", бо він відмовився надавати ФСБ РФ особисті дані українських користувачів.

"Я відмовився виконувати ці вимоги, бо це означало б зрадництво наших українських користувачів. Після цього мене звільнили з компанії, яку я заснував, і я був змушений покинути Росію. Я втратив свою компанію та свій будинок, але зробив би це знову – без вагань", ­– запевнив Дуров.

Також раніше Дуров про війну в Україні говорив, що "цей трагічний конфлікт є особистим як для нього, так і для Telegram". У бізнесмена багато родичів в Україні, а його мама – з Києва.

Із РФ Дуров виїхав 2014 року. Наразі він мешкає у Дубаї, а 2021 року Дуров отримав громадянство Франції.

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