Засновник WikiLeaks Ассанж переніс мікроінсульт у в'язниці Белмарш: що відомо

Наречена Ассанжа вважає, що мікроінсульт стався через стрес на тлі рішення екстрадувати засновника WikiLeaks до США.

Ув'язнений австралійський журналіст, засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж переніс мікроінсульт у лондонській в'язниці строгого режиму Белмарш.

Про це із посиланням на його наречену Стеллу Моріс повідомляє Daily Mail.

Зазначається, що інцидент стався, коли засуджений відеозв'язком взяв участь у засіданні Високого суду в Лондоні. Як наслідок, у 50-річного Ассанжа сталося опущення повіки, а також з'явилися проблеми з пам'яттю та ознаки неврологічного пошкодження.

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Моріс переконана у тому, що мікроінсульт був викликаний стресом на тлі судового процесу проти засновника WikiLeaks в США і загальним погіршенням його здоров'я. За її словами, після транзиторної ішемічної атаки Ассанжу зробили МРТ, зараз він отримує ліки від інсульту.

"Джуліан бореться, і я боюся, що цей мікроінсульт може стати передвісником більш серйозної атаки, - вказала наречена ув'язненого і продовжила, - Це треба негайно вирішувати. Подивіться на тварин, замкнених у клітках у зоопарку. Це скорочує їхнє життя. Ось, що відбувається з Джуліаном. Нескінченні судові справи викликають найсильніший психологічний стрес".

Моріс додала, що її нареченого утримували в камері впродовж тривалого часу, і йому "бракувало свіжого повітря та сонячного світла, адекватної дієти та стимуляторів, яких він потребував".

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Цього тижня Високий суд у Лондоні дозволив екстрадувати Джуліана Ассанжа до США, де за всіма висунутими звинуваченнями засновнику сайту Wikileaks загрожує загалом до 175 років ув'язнення.

Ассанжа звинувачують у змові з колишнім аналітиком військової розвідки США Челсі Меннінгом та оприлюдненні секретних даних американського уряду щодо бойових дій союзних військ в Афганістані в 2010 році.

Його прихильники і організації, які виступають за свободу преси, розглядають Ассанжа як репортера-розслідувача, який виявив військові злочини. Вашингтон же висунув в цілому 18 звинувачень, стверджуючи, що журналіст піддав небезпеці життя американських інформаторів.

Нагадаємо, що Ассанж двічі встиг стати батьком, поки переховувався в еквадорському посольстві в Лондоні. У нього із Моріс двоє синів.

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