Засновника Help Ukraine у Чехії засудили за махінації з коштами для українців: що відомо

Українські біженці / © ТСН.ua

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У Чехії празький міський суд ухвалив вирок щодо Володимира Гергеля, засновника благодійної організації Help Ukraine, призначивши йому 5 років і 6 місяців ув’язнення за нецільове використання державних субсидій, які виділялися на підтримку українських біженців. Також йому заборонено обіймати керівні посади в благодійних структурах на аналогічний строк. Гергель не визнає своєї провини й оскаржив рішення суду в апеляційному порядку.

Про це пише «Радіо Свобода».

Провадження було відкрито у зв’язку з двома фінансовими грантами, які Міністерство освіти Чехії виділило на загальну суму 20 мільйонів крон (близько 36,4 млн грн) для адаптації українців після початку повномасштабної війни. У 2022 році Гергель заснував у столиці Чехії центр підтримки для українських сімей, який, за його словами, мав допомагати дітям і батькам освоїтися в новому середовищі.

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Втім, суд дійшов висновку, що інформація, вказана у грантових заявках, не відповідала дійсності, а частину виділених коштів витратили на інші потреби — зокрема на придбання нерухомості. Крім того, попри безкоштовний характер послуг, передбачених умовами субсидій, від батьків брали плату в розмірі 2 500 крон за харчування дітей.

Згідно з вироком, Гергель має компенсувати державі понад 13 мільйонів крон, ще приблизно 7 мільйонів уже були повернуті. У суді чоловік стверджував, що не скоював розтрати, а просто відшкодовував кошти, які нібито вклав у проєкт власними силами. У своїй заключній промові він підкреслив, що створив центр заради «спокою та надії» для українських дітей. Проте суд визнав ці аргументи недостатніми.

Зазначимо, що ще у серпні 2024 року прокуратура Праги передала до суду обвинувальний акт проти Гергеля, вважаючи його винним у привласненні бюджетних коштів, спрямованих на інтеграцію українців у Чехії.

Станом на квітень 2025 року в країні офіційно перебувають близько 366 тисяч українців зі статусом тимчасового захисту.

Нагадаємо, президен Чехії Петр Павел сказав, які гарантії безпеки Чехія може надати Україні.