Сон / © Pexels

У китайському мегаполісі Шанхаї проведуть змагання, де головним завданням учасників буде якомога довше спати на природі. Переможець, який прокинеться останнім, отримає грошову винагороду.

Про це повідомляє портал Sohu.

Організатором заходу виступила компанія Shanghai Chongming. Учасникам пропонують провести до 24 годин на відкритому повітрі. Головна умова — заснути та не прокидатися якомога довше. Перемогу здобуде той, хто продемонструє найтриваліший сон до моменту природного пробудження.

За словами організаторів, ідея викликала неабиякий ажіотаж, що значно перевищив попередні очікування. Лише за перші дні реєстрації надійшло понад 100 заявок. Відомо, що на перший день змагань, 21 березня, вільних місць уже немає. А на наступну дату, 28 березня, реєстрація майже завершена. Учасник, який проспить довше за інших, отримає грошовий приз у розмірі 430 доларів США.

Попри розважальний формат, організатори ставлять перед собою серйозну мету. Захід покликаний популяризувати відпочинок на свіжому повітрі та привернути увагу суспільства до важливості якісного сну та ментального відновлення.

