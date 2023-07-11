Заснування Ради Україна-НАТО: у комюніке саміту у Вільнюсі надали пояснення щодо безпеки та нелетальної допомоги

11 липня під час саміту у Вільнюсі погоджено значний пакет розширеної політичної та практичної підтримки.

Безпека України має велике значення для країн-членів НАТО. Для підтримання "подальшої інтеграції України", 11 липня під час саміту у Вільнюсі погоджено значний пакет розширеної політичної та практичної підтримки. Зокрема, ухвалено заснування Ради Україна-НАТО.

Про це йдеться у комюніке саміту у Вільнюсі.

Рада являтиме собою новий спільний орган, де члени Альянсу та Україна "засідатимуть як рівні члени для просування політичного діалогу, взаємодії, співпраці та євроатлантичних прагнень України щодо членства в НАТО".

"Він забезпечуватиме спільні консультації, ухвалення рішень та діяльність, а також слугуватиме механізмом консультацій у кризових ситуаціях між НАТО та Україною", - пояснили у документі.

Також окремим пунктом фінального комюніке саміту у Вільнюсі зазначено продовження надання терміново необхідної нелетальної допомоги Україні з боку Альянсу через Комплексний пакет допомоги (CAP). Це є і буде пріоритетним завданням країн-членів.

"Після Мадридського саміту члени Альянсу та партнери виділили понад 500 мільйонів євро на CAP. Щоб підтримати стримування та оборону України в короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективі, ми погодилися сьогодні продовжити розвиток CAP у багаторічну програму для України", - сказано у документі.

Надана допомога спрямована на відновлення сектору безпеки та оборони України, а також переведення нашої країни "у повну оперативну сумісність з НАТО".

"Члени Альянсу і надалі фінансуватимуть CAP", - сказано у документі.

Нагадаємо, раніше держаний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що на саміті НАТО у Вільнюсі Україна отримає потужну підтримку, включно зі шляхом вступу до Альянсу.

Разом з цим президент США Джо Байден заявив, що країни-члени НАТО узгодили спільну позицію щодо інтеграції України до оборонного Альянсу.

А ось посол Литви в НАТО Дейвидас Матуліоніс заявив, що Україна не отримає запрошення в НАТО під час саміту у Вільнюсі 11-12 липня.

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