Заснування Ради Україна-НАТО: у комюніке саміту у Вільнюсі надали пояснення щодо безпеки та нелетальної допомоги

11 липня під час саміту у Вільнюсі погоджено значний пакет розширеної політичної та практичної підтримки.
Безпека України має велике значення для країн-членів НАТО. Для підтримання "подальшої інтеграції України", 11 липня під час саміту у Вільнюсі погоджено значний пакет розширеної політичної та практичної підтримки. Зокрема, ухвалено заснування Ради Україна-НАТО.
Про це йдеться у комюніке саміту у Вільнюсі.
Рада являтиме собою новий спільний орган, де члени Альянсу та Україна "засідатимуть як рівні члени для просування політичного діалогу, взаємодії, співпраці та євроатлантичних прагнень України щодо членства в НАТО".
"Він забезпечуватиме спільні консультації, ухвалення рішень та діяльність, а також слугуватиме механізмом консультацій у кризових ситуаціях між НАТО та Україною", - пояснили у документі.
Також окремим пунктом фінального комюніке саміту у Вільнюсі зазначено продовження надання терміново необхідної нелетальної допомоги Україні з боку Альянсу через Комплексний пакет допомоги (CAP). Це є і буде пріоритетним завданням країн-членів.
"Після Мадридського саміту члени Альянсу та партнери виділили понад 500 мільйонів євро на CAP. Щоб підтримати стримування та оборону України в короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективі, ми погодилися сьогодні продовжити розвиток CAP у багаторічну програму для України", - сказано у документі.
Надана допомога спрямована на відновлення сектору безпеки та оборони України, а також переведення нашої країни "у повну оперативну сумісність з НАТО".
"Члени Альянсу і надалі фінансуватимуть CAP", - сказано у документі.
Нагадаємо, раніше держаний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що на саміті НАТО у Вільнюсі Україна отримає потужну підтримку, включно зі шляхом вступу до Альянсу.
Разом з цим президент США Джо Байден заявив, що країни-члени НАТО узгодили спільну позицію щодо інтеграції України до оборонного Альянсу.
А ось посол Литви в НАТО Дейвидас Матуліоніс заявив, що Україна не отримає запрошення в НАТО під час саміту у Вільнюсі 11-12 липня.
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